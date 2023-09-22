Поэтому вопрос прибыли для всех поставщиков Минобороны можно окончательно урегулировать на законодательном уровне.

Верховная Рада Украины приняла постановление, которое фактически отменяет выводы Государственной аудиторской службы, согласно которым вся прибыль всех поставщиков Минобороны расценивался как "убытки государства".

За документ проголосовали 306 народных депутатов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Кабинету Министров Украины гарантировать исполнителям государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, связанных с их выполнением, а также суммы прибыли (снабженческого вознаграждения) в составе стоимости (цены)товаров, работ и услуг оборонного назначения, в соответствии с условиями государственных контрактов (договоров)", – сказано в постановлении.

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Постановление №10071, принятое РФ, обязало Кабмин гарантировать исполнителям государственных контрактов по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, а также суммы прибыли. Поэтому вопрос прибыли для всех поставщиков Минобороны можно окончательно урегулировать на законодательном уровне.

Инициаторкой внесения этого постановления была волонтер и членкин общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая.

"На Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки было принято решение направленное на КМУ с требованием срочно решить вопрос. Не решили. Я была вынуждена обратиться к Давиду Арахамии. И спасибо ему, что с момента моего звонка до момента голосования не прошло и 2 суток. Проект моего постановления был сразу зарегистрирован с секретариатом ВРУ в день моего звонка. На следующий день очень оперативно отреагировал комитет по нацбезопасности. Особая благодарность всем 16 членам комитета, которые единогласно проголосовали за представление законопроекта в Верховную Раду. Меньше, чем за 2 суток мы наконец имеем результат", – написала она в Фейсбук.

Проблема с прибылью поставщиков Минобороны

Государственное бюро расследований (ГБР) готовит дело против компании "Украинская бронетехника" - одного из крупнейших поставщиков оружия для Сил обороны Украины, - что, по словам генерального директора компании, может остановить производство и, как следствие, привести к увеличению потерь на фронте. "Украинскую бронетехнику" хотят обвинить в нанесении ущерба государству из-за получения прибыли, хотя иметь его в контрактах с Минобороны законом не запрещено.

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