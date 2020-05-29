Правительственная программа по восстановлению экономики рассчитана на три года - Шмыгаль

На следующей неделе после доработки правительство представит программу в Верховную Раду на утверждение.

Утвержденная Кабинетом министров Украины комплексная программа по восстановлению отечественной экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 рассчитана на три года.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в программе «Свобода слова Савика Шустера».

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«Сама программа рассчитана на три года, потому что весь мир сегодня не знает, как будет развиваться экономический кризис и мировая рецессия. По разным прогнозам и оценкам, это будет от двух до трех лет, поэтому мы также готовимся к тактическому противостоянию последствиям кризиса в этом году и среднесрочному - в течение двух или трех лет», - сказал он.

По словам Шмыгаля, на следующей неделе после доработки правительство представит программу в Верховную Раду на утверждение.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Кабинет министров на своем заседании утвердил правительственную программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 «Экономическое восстановление». Согласно программе, Кабмин прогнозирует, что в 2020 году валовой внутренний продукт Украины может сократиться на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

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