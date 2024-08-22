Вероятно, депутаты поддержат повышение военного сбора.

Законопроект, которым предусмотрено повышение налоговой базы, не будет принят в варианте, который предложил Кабинет министров.

"Правительственный законопроект в таком виде принят не будет. Все, забыли о нем. Есть ощущение, что на следующей пленарной неделе мы начнем рассматривать законопроект в первом чтении новой редакции, которая, или депутатами от коалиции будет внесена, или Кабинетом Министров Украины. Там будет много изменений, которые будут в результате переговоров с бизнесом. Ну, очень много", - сказав народный депутат Украины Ярослав Железняк на брифинге.

Политик считает, что в доработанном законопроекте останется норма о военном сборе, а все остальные инициативы пока под вопросом.

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"Это будет какая-то конструкция, в которой нам надо найти условно 80, 100, 125 миллиардов. Это должно учесть правительство и Министерство финансов, в зависимости от потребности", - добавил он.

Нардеп считает, что многие замечания бизнеса будут учитываться.

"Это будет значительно другой текст. Но, еще раз, это вопрос к коалиции, к правительству", - подчеркнул он.

По его словам, будет другая редакция, которая точно будет лучше, чем правительственная, но параметры законопроекта на сегодня еще обсуждаются.

"А будет ли повышение НДС? Ну, я бы сказал, что сейчас шансы в сторону того, что пока что, не будет. Это зависит от того, сколько денег потребуется", - подытожил Железняк.

Повышение налогов в Украине - последние новости

18 июля правительство приняло два законопроекта о повышении налогов и увеличении военных расходов госбюджета. Они переданы на рассмотрение ВРУ.

Пресс-служба Министерства финансов отмечала, что повышение налогов вызвано необходимостью найти дополнительные 500,3 млрд грн для обеспечения критически важных потребностей. Чиновники отмечают, что законопроектом предлагается наиболее мягкий вариант финансирования дополнительных военных нужд среди всех возможных, который состоит из двух частей. Почти три четверти дополнительной потребности на финансирование обороны предлагается обеспечить за счет внутренних заимствований, перевыполнения действующих доходов госбюджета, в том числе за счет детенизации и экономии по отдельным расходам (361,6 млрд грн).

Одна четверть - за счет пересмотра военного сбора, акцизов и некоторых других мер (138,7 млрд грн). Значительная часть составляющих в этом списке касается только тех, кто потребляет совсем необязательные в период военного времени дорогостоящие импортные товары.

За счет каких конкретных поступлений предлагается обеспечить три четверти дополнительной потребности (361,6 млрд грн)? Значительная часть - это дополнительные поступления от ОВГЗ на 220,1 млрд грн. Финансирование войны через внутренние заимствования является общемировой практикой, которая подтверждает свою эффективность

Что касается налоговой части, по данным Минфина, первый этап постепенного приближения ставок акцизов к минимальным стандартам в ЕС позволит обеспечить дополнительно 16,9 млрд грн, в частности пересмотр акцизов с 1 сентября 2024 года на табак (+3,8 млрд грн) и топливо (+9,8 млрд грн). А также внедрение акцизного налога на сладкие напитки (+3,3 млрд грн), который введен в подавляющем большинстве стран мира.

Пересмотр военного сбора и некоторые другие меры позволят мобилизовать на сектор безопасности и обороны ресурсов на 121,8 млрд грн.

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