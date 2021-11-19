Стоимость авиабилета может снизиться благодаря увеличению количества полетов, количества авиакомпаний, которые будут использовать аэропорты Украины, и за счет развития конкуренции.

В пятницу, 19 ноября, в Бизнес-Терминале "В" Международного аэропорта "Киев" им. Сикорского состоялся экономико-правовой авиационный форум, посвященный имплементации положений Соглашения об общем авиационном пространстве. Согласно документу, подписанному Украиной и ЕС 12 октября 2021 г., официальный Киев обязуется инкорпорировать в государственное законодательство ряд директив и регламентов Европейского Союза. И одна из них – об установлении аэропортовых сборов, которые составляют около 30% дохода аэропортов.

"По состоянию на сейчас аэропортовые сборы устанавливаются приказом Мининфраструктуры, – отмечает Александр Лемешкин, представитель команды поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины. - С введением новых норм министерство будет устанавливать эти сборы только для аэропортов с годовым пассажиропотоком более 5 млн человек. Аэропорты же с меньшим пассажиропотоком будут устанавливать величину сборов самостоятельно, соблюдая правила международной организации гражданской авиации (ICAO). Это позволит аэропортам гибче осуществлять свою операционную деятельность".

Между тем собственно в украинских аэропортах, в ожидании методики расчета и установления сборов от Мининфраструктуры, уже оценивают объемы повышений. По словам Владимира Васильченко, Генерального директора аэропорта "Харьков", необходимость в этом наступила уже давно.

"Мы видим, что из-за пандемии резко подорожали - по нашим наблюдениям, на около 30% - как энергоносители, так и человеческий труд. Повышается себестоимость любого аэропорта. Поэтому необходимо регулировать тарифы, процессы получения дохода, чтобы покрывать эти расходы, – подчеркнул Васильченко. – К тому же многочисленные аэропорты внутри Украины имеют инвестиционные проекты. И в случае, когда вкладываются негосударственные средства, необходимо иметь возможность их вернуть".

Тем не менее, отмечают в Министерстве инфраструктуры, ожидать подорожания авиаперелетов пассажирам не стоит: "Мы считаем, что стоимость авиабилета может быть снижена благодаря, во-первых, увеличению количества полетов, увеличению количества собственно авиакомпаний, которые будут использовать аэропорты Украины, и за счет развития конкуренции между авиакомпаниями",– отметил представитель команды поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины Александр Лемешкин.

Автор: Иван Бойко