Активнее всего сейчас реагируют на предложения о посуточной аренде жилья на Закарпатье, Кировоградской и Днепропетровской областях

Спрос украинцев на посуточную аренду жилья в апреле вырос на 52% по сравнению с прошлым годом.

Об этом УНИАН сообщила аналитическая служба OLX недвижимость.

"В марте на olx зафиксировали рекордный спрос на посуточную аренду жилья — более 1 млн отзывов на опубликованные объявления, а это в 15 раз больше, чем в прошлом году. В течение апреля интерес к краткосрочной аренде стабилизировался к показателям мирного времени, однако по сравнению с прошлым годом активность выросла на 52%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что активнее всего сейчас реагируют на предложения о посуточной аренде жилья на Закарпатье, Кировоградской и Днепропетровской областях. В этих регионах наибольшее количество отзывов на одно объявление.

Если анализировать по типам жилья, то квартиры посуточно, почасово активно ищут в Закарпатской, Кировоградской и Черкасской областях. Краткосрочная аренда домов интересует поисковиков больше всего в Кировоградской, Винницкой и Волынской областях. Отели и базы отдыха имеют высокий уровень спроса на Черкасской, Житомирской и Днепропетровской области, а хостелы и койко-места украинцы активно ищут в Винницкой и Полтавской областях.

"По сравнению со всеми крупными городами, в Киеве самая низкая средняя стоимость ночевки в однокомнатной — всего 578 гривен в сутки. В Черкассах придется отдать около 600 гривен за ночь, а самое дорогое — в Ужгороде. Здесь аренда суток в однокомнатной квартире обойдется в среднем в 850 гривен", - отметили в OLX.

Что касается посуточной аренде домов, то снять квартиру в Кропивницком будет стоить около 725 гривен в сутки, а средняя стоимость ночевки на Волыни будет колебаться от 925 гривен в Шацке и до 1 436 гривен в Свитязе. В курортных городках Карпат средние цены на дома также находятся в диапазоне от одной до двух тысяч гривен в сутки.

Ночевка в хостеле традиционно будет самой бюджетной. Так, например, самые низкие цены предлагают в Полтаве - в среднем - 150 гривен за ночь. На 50 гривен дороже в Виннице. На такой же тариф можно рассчитывать и в Ужгороде. А вот в других западных регионах (к примеру, в Ивано-Франковске и Львове) за ночь в хостеле примут в пределах 350 гривен.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 18 мая цены на долгосрочную аренду жилья в Киеве снизились, а в западных областях Украины наоборот выросли. Отмечается, что 88% арендодателей сдают в долгосрочную аренду свои квартиры. Для 85% владельцев это основной или дополнительный вид заработка.

Вас также могут заинтересовать новости: