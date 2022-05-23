Эксперт подчеркнул, что сейчас новостройки дороже, чем до войны. Даже в долларах.

Из-за полномасштабной войны РФ против Украины рынок недвижимости в нашей стране "замер". Но сможет ли это обвалить цены на квартиры в Киеве?

На этот вопрос ответил маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский в интервью dev.ua.

По его словам, сейчас Киев отстает от западных регионов по темпам восстановления. Во Львове, например, уже 79% новостроек продолжили строительство. В Киеве - лишь 17%.

По его словам, все понимают, что Киев все еще может стать целью захвата. Хотя это и маловероятно, но все же психологический фактор никуда не делся.

Эксперт подчеркнул, что сейчас новостройки дороже, чем до войны. Даже в долларах.

"Западные регионы в валюте выросли где-то на 6-10%. В Одессе стоимость нового метра выросла на 5% с копейками. В Киеве еще не выросла цена. Только началось восстановление", - сказал он.

"Никакого чуда в виде квартир на продажу в Киеве за 20-30 тысяч долларов не будет", - подчеркнул Судилковский.

Ранее эксперты рассказывали, что цены на долгосрочную аренду жилья в Киеве снизились, а на западе Украины наоборот выросли.

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