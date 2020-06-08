Послы ЕС 10 июня утвердят продление крымских санкций против России - журналист
Постоянные представители стран Евросоюза 10 июня планируют принять решение о продлении крымских санкций против России еще на год.
Об этом сообщил на странице в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
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"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год", - написал Йозвяк.
Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.
Напомним, что в марте этого года ЕС официально продлил санкции против России еще на шесть месяцев.
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