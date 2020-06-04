Порошенко подал в декларации за прошлый год доходов на почти 773 миллиона гривен

Порошенко является конечным бенефициаром 28 компаний.

Бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко за прошлый год задекларировал почти 773 миллиона гривен доходов. Это вдвое меньше, чем в 2018 году.

Его декларация опубликована в соответствующем реестре.

Львиная доля дохода — более 606,3 млн грн — дивиденды от инвестиционного фонда ПАО "Прайм Эссетс Кэпитал", через который Порошенко владеет своими активами.

33 миллиона 84 тысячи гривен Порошенко получил от продажи части акций Международного инвестиционного банка, с этого же банка он получил почти 16 миллионов гривен дохода по депозитам.

Бывший президент получил 6 миллионов 185 тысяч гривен компенсации морального ущерба и возмещения судебных расходов в процессе с компанией BBC. Порошенко обвинял ее в распространении недостоверной информации.

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Также нардеп задекларировал как возврат стоимости ОВГЗ свыше 108,7 млн грн.

Подавляющая доля затрат Порошенко прошлого года – 584 миллиона 414 тысяч гривен – взнос в предвыборный фонд.

В прошлом году президент самостоятельно или через налоговых агентов заплатил 187 миллионов гривен налогов и военного сбора.

Заработную плату как президента Порошенко получил в размере 128,5 тысячи гривен, как член партии "Европейская Солидарность" - почти 10 тысяч. В парламенте его доход составил 159 тыс. грн.

Также 2,5 миллиона гривен Порошенко получил как возврат залога за регистрацию кандидатом в президенты.

В декларации говорится, что народный депутат является конечным бенефициаром 28 компаний.

В собственности Порошенко является:

жилой дом с надворными построениями в Козине Киевской области площадью 1331,70 м2 ;

три земельных участка в Козине общей площадью около 4,2 га;

три земельных участка в Киеве общей площадью почти 1,25 га;

квартира в Киеве площадью 134,06 м2 ;

квартира в Киеве площадью 82,15 м2 ;

квартира в Киеве площадью 68,20 м2 ;

база отдыха "Лебедь" в Одесской области площадью 2 425 м2.

Кроме того, у Порошенко есть авто Mercedes-BENZ Vito 116 CDI 2010 года выпуска. В декларации указаны и служебные авто Mercedes-BENZ S 500L 4Matic 2015 года выпуска и Mercedes-BENZ S600L 2015 года выпуска.

Также он задекларировал двое наручных часов марки Breguet, еще одни Patek Phillip. Среди прочего ценного имущества указаны мебель, брендовую одежду и ювелирные изделия.

Как сообщал ранее УНИАН, за 2018 год пятый президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1,56 млрд грн.

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