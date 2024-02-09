Помощь поступала из ведущих стран всего мира.

Украина с начала полномасштабной войны в целом получила от стран Северной Америки, Европы и Азии помощь в размере более 178 млрд долларов.

Как подсчитали в Институте изучения войны, ЕС и его государства-члены предоставили Украине 148,5 млрд долларов (138 млрд евро). В эту сумму входит и недавно объявленный пакет поддержки в размере 50 млрд. евро.

Помощь от Европы

Великобритания обещала выделить 15,1 млрд долларов на общую поддержку Украины с февраля 2022 года, из которых 9 млрд долларов предназначено для военной помощи.

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Норвегия недавно достигла многолетнего соглашения с Украиной о программе поддержки, которая предоставит Украине 7 млрд долларов в период с 2023 по 2027 год. Эта страна обязалась выделять нам около 1,4 миллиарда долларов в год и уже предоставила около миллиарда долларов в 2022 году и около 1,9 миллиарда долларов в 2023 году.

Помощь Турции представлена сотрудничеством с ее ведущим производителем беспилотных летательных аппаратов "Baykar". В сентябре 2023 года он анонсировал открытие нового предприятия по производству БПЛА и сервисного центра для обслуживания беспилотников "Bayraktar TB2". Завод и сервисный центр начнут работу к началу 2025 года.

Северная Македония передала Украине 10 партий военной помощи, в том числе военную технику советских времен по состоянию на ноябрь 2023 года. Страна также обучает группы украинских военнослужащих и обязалась продолжать поддерживать Украину.

Помощь из Северной Америки

Канада с начала полномасштабной войны выделила 1,8 млрд долларов на военную помощь Украине. Кроме того, канадские военные обучили около 40 тысяч украинских военных и сотрудников Службы безопасности с 2015 года, и Канада расширила эту программу до марта 2026 года.

Помощь от стран Азии

Южная Корея расширяет производство очень важных для Украины 155-мм артиллерийских снарядов. Они нужны для пополнения западных запасов и поддержки продолжения поставок боеприпасов в Украину.

В то же время Япония в декабре прошлого года пообещала выделить Украине 4,5 млрд долларов, а также сделать дополнительный взнос в размере 37 млн долларов в фонд НАТО для оказания дополнительной поддержки обороне Украины в январе 2024 года.

Помощь Австралии и Новой Зеландии

Австралия по состоянию на конец октября 2023 года предоставила Украине около 590 млн долларов военной и гуманитарной помощи.

Новая Зеландия по состоянию на Липец передала Украине военную и гуманитарную помощь объемом более 48,7 млн долларов.

Помощь Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что помощь США - единственная надежда на победу Украины в войне с РФ.

Однако The New York Times отметила, военная помощь США Украине плохо контролировалась.

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