Премьер отчитался, что половина средств из спецфонда по борьбе с COVID-19 уже потрачена

По словам премьера, в фонде объемом 65 млрд грн еще осталось порядка 35 млрд грн.

Половина средств из спецфонда по борьбе с COVID-19 объемом около 65 млрд грн уже потрачена.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, посвященной 100 дням работы нового правительства.

"Порядка 50% средств использовано. Из около 65 млрд грн - до 30 млрд уже потрачено, порядка 35 млрд грн остаются для распределения", - сказал он.

По словам Шмыгаля, средства из фонда пошли частично на обеспечение пенсионных выплат, частично – на закупку медикаментов и средств индивидуальной защиты. Также деньги из этого фонда выделялись на выплату заработных плат медикам, а также доплаты полицейским, пограничникам и работникам других служб, которые подвержены повышенному риску заражения коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн.

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