Шмыгаль пообещал в ближайшее время не пересматривать бюджет

Премьер также заверил, что в текущем году правительство выполнит все бюджетные обязательства и не допустит просрочки долгов.

Кабинет министров Украины не намерен в ближайшие два квартала осуществлять пересмотр параметров государственного бюджета страны на текущий год, а также проводить его секвестр.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы правительства.

"Секвестр бюджета не предусматривается, поскольку этими изменениями в бюджет, которые были приняты в марте, было осуществлено перераспределение статей бюджета, большинство средств было перераспределено из капитальных расходов и переброшено в Фонд борьбы с коронавирусом и на выполнение социальных обязательств. То есть можно говорить о том, что по некоторым статьям секвестр уже произошел. Поэтому мы сегодня не ведем разговор в ближайшие два квартала о пересмотре бюджета или о его секвестре", - заявил Шмыгаль.

Он также заверил, что в текущем году правительство выполнит все бюджетные обязательства и не допустит просрочки государственного и гарантированного государством долга.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 27 мая утвердил правительственную программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 "Экономическое восстановление". Согласно программе, Кабмин прогнозирует, что в 2020 году валовой внутренний продукт Украины может сократиться на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Новый государственный бюджет на текущий год базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9%, тогда как ранее ожидался рост на 3,7%.

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