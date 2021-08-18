Эксперт считает, что экономические кризисы возникают тогда, когда общество запаздывает с осознанием необходимости изменения экономической парадигмы.

Украина должна совершить экономический прыжок, а не рассчитывать на планомерное поэтапное развитие экономики.

Такое мнение в facebook высказал экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский.

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"Только для того, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, нам нужно 20 лет с нереальным для нас показателем роста ВВП в 6% в год. Где будет Польша за 20 лет? А Германия? США? Догонять - это путь в никуда", - отметил экономист.

По словам Уманского, экономические кризисы возникают тогда, когда общество, бизнес, политики запаздывают с осознанием необходимости изменения экономической парадигмы.

"Страны, которые быстрее других чувствовали новации нового технологического уклада, становились лидерами. Поэтому ответ на вопрос, как Украине стать в один ряд с мировыми лидерами, один: прыгать. Вместо того чтобы догонять, мы прыгнем сразу в шестой технологический уклад. Если мы этого не сделаем, то навсегда останемся на обочине цивилизации вместе со странами третьего мира", - отметил экономист.

По словам Уманского, экономическое чудо, известное как прыжок "азиатских тигров", собственно и было таким прыжком к новому технологическому укладу.

"У нас все настолько плохо, что это и есть наш шанс. В отличие от развитых стран, которые вкладывали миллиарды в модернизацию своих производств, мы не имеем бремени инвестиций, которые нужно возвращать. Наши производства безнадежно устаревшие, и их фактическая цена - это цена металлолома", - отметил эксперт.

Уровень жизни украинцев:

По состоянию на октябрь 2020 года результаты мониторинга свидетельствовали о том, что более четверти всего населения Украины находились за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.

Минимальную зарплату в Украине с 1 января 2021 года повысили до 6 тыс. грн.

Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности. Также, 50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

По состоянию на 9 августа 2021 года лишь 1% украинцев считали себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) отнесли себя к категории бедных.

По результатам проведенного опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могут позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могут купить дорогую технику (холодильник или телевизор).

Автор: Елена Коваленко