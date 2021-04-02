В 2020 году было 4,2 миллиона человек, получавших пенсии до 2 тысяч гривен.

Пенсию менее 2 тысяч гривен в Украине получают 1,8 млн человек.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире «Громадського радио».

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"1,8 миллиона, но когда мы пришли в 2020 году, это было 4,2 миллиона человек, получавших пенсии до 2 тысяч гривен. Поэтому мы более половины, перевели за эту позорную черту. И в дальнейшем это делаем", - отметил министр.

Лазебная напомнила, что законодательство определяет, что минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных – 1769 гривен. Но такую ​​сумму получают только те, кто не имеет стажа работы. В то же время, министр утверждает, что минималку индексируют два раза в год, однако не существенно.

"Но там, где есть полный страховой стаж у человека, мы не платим 1769 грн, в этом году мы платим 2200 грн, для 65-летних – это 2400 грн. То есть каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсионную выплату. Люди, которым за 80, – это 2600 грн. То есть мы классифицируем людей по возрасту, по возможностям, для того чтобы не платить 1769, а платить больше ", – заявила Лазебная.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Индексацию пенсий на 11% провели 1 марта.

С 1 апреля 2021 года в Украине стартовал перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

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Автор: Елена Коваленко