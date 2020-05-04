Платежный баланс Украины ушел в минус на $1,8 миллиарда

Годом ранее профицит составил 645 миллионов долларов.

Платежный баланс Украины за март 2020 года сведен с дефицитом в размере 1,778 миллиарда долларов против 645 миллионов долларов профицита годом ранее.

Читайте такжеДефицит внешней торговли Украины сократится в условиях карантина - НБУ

Как сообщается на сайте НБУ, по предварительным данным, дефицит текущего счета за этот период составил 389 миллионов долларов, что в 1,4 раза ниже, чем в марте прошлого года, когда дефицит составлял 526 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины за 2019 год сведен с профицитом в размере 5,971 миллиарда долларов, что вдвое больше показателя годом ранее, при этом баланс сведен с профицитом пятый год подряд.