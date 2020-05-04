Платежный баланс Украины ушел в минус на $1,8 миллиарда
17:39, 04 мая 2020Финансы
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Годом ранее профицит составил 645 миллионов долларов.
Иллюстрация REUTERS
Платежный баланс Украины за март 2020 года сведен с дефицитом в размере 1,778 миллиарда долларов против 645 миллионов долларов профицита годом ранее.
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Как сообщается на сайте НБУ, по предварительным данным, дефицит текущего счета за этот период составил 389 миллионов долларов, что в 1,4 раза ниже, чем в марте прошлого года, когда дефицит составлял 526 миллионов долларов.
Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины за 2019 год сведен с профицитом в размере 5,971 миллиарда долларов, что вдвое больше показателя годом ранее, при этом баланс сведен с профицитом пятый год подряд.
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