В первую очередь компания планирует сосредоточиться на стейблкоинах.

В 2021 году Mastercard планирует начать работу с несколькими криптовалютами в своей международной платежной системе.

Об этом в публикации на сайте компании рассказал исполнительный вице-президент Mastercard по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Радж Дамодаран.

«Наша философия в отношении криптовалют проста: речь идет о выборе. Mastercard здесь не ради того, чтобы рекомендовать вам начать пользоваться криптовалютами. Мы здесь, чтобы позволить покупателям, предпринимателям и компаниям переводить средства — традиционные или криптовалютные — как им угодно. Это должен быть ваш выбор, это ваши деньги», — говорится в публикации.

Читайте такжеЗапуск PayPal и Netflix: Минцифры ведет переговоры о выходе компаний на украинский рынокОднако компания не намерена работать со всеми криптовалютами, многие из которых пока не соответствуют ее требованиям. В первую очередь Mastercard сосредоточится на стейблкоинах — криптовалютах, обеспеченных запасами обычных валют или физических товаров. Компания хочет, что такие цифровые деньги люди использовали не для инвестиций, а для повседневных транзакций.

Отмечается, что Mastercard уже активно сотрудничает с некоторыми крупными финансовыми регуляторами мира, помогая разрабатывать цифровые валюты центральных банков. Однако до сих пор компания не работала напрямую с криптовалютами в собственной сети.

Популярные криптовалюты: что нового

Во вторник, 9 февраля, курс самой популярной криптовалюты — биткойн — обновил исторический максимум, превысив 48 тыс. долл.

8 февраля Dogecoin, криптовалюта с изображением собаки сиба-ину, достигла рекордной отметки после того, как миллиардер Илон Маск, рэпер Снуп Догг и басист Kiss Джин Симмонс написали об этом в Twitter.

В Германии прокуратура изъяла биткойнов на 50 миллионов евро, однако оказалось, что правоохранители не могут открыть кошелек.

Киевское «Динамо» анонсировало выпуск криптовалюты для болельщиков. Этому поспособствует блокчейн-компания Moonwalk, с которой киевляне уже согласовали сотрудничество.

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Перевод: Катерина Комолова