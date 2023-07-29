Продать доллар в среднем можно по курсу 37,10 грн, евро - 41,10 грн.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 29 июля, ослабился на 10 копеек - до 37,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, касательно евро курс гривны укрепился на 5 копеек - до 41,95 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,10 грн за долл., евро - 41,10 грн за евро.

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В Украине наблюдается ослабление наличного курса гривны

Как сообщал УНИАН, 28 июля курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 25 копеек - до 37,65 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера вырос на 15 копеек и составил 41,95 грн/евро.

Ослабление наличного курса гривны, которое наблюдается в последние дни, связано с прекращением работы "зернового коридора" и российскими обстрелами портовой инфраструктуры, при этом ситуация на валютном рынке вполне контролируемая, сообщили в Национальном банке.

Глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что в НБУ не рассматривают ситуативные коррекции, которые сейчас происходят на наличном рынке, как определенный фактор, который заставил бы тревожиться или был свидетельством того, что меняется тренд.

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