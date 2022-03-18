За последние 3 недели остатки средств граждан в банковской системе увеличились на 16%.

Банковская система Украины в условиях войны является ликвидной и работает стабильно.

Об этом сообщил заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман в эфире Всеукраинского телемарафона.

"Банковская система, как наши воины на фронте - держит финансовую оборону. С первых дней войны НБУ принял нормативно-правовые документы о работе банковской системы в условиях войны, и это дало возможность сегодня обеспечить стабильную работы банковской системы. Есть особенности работы банков там, где война, но на Западной Украине почти 100% банков работает", - сказал Фурман.

Он отметил, что во время войны, за последние 3 недели, остатки средств граждан в банковской системе увеличились на 16%. Средства юридических лиц незначительно уменьшились, ведь некоторые предприятия заплатили налоги, заработную плату работникам наперед, а еще многие не работают.

Фурман подчеркнул, что Нацбанк действует правильно, не допустив значительной девальвации национальной валюты.

"Сейчас оперативно правильно действует НБУ, который не допустил девальвации. Относительно курса гривни есть разные мнения, но есть объективные факторы: золотовалютные резервы составляют около 30 млрд долл. Это сильная финансовая подушка для национальной валюты", - отметил он.

Война против Украины: