Курс гривны к евро на вторник установлен на уровне 40,59 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 19 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,19 грн/долл., то есть гривна ослабилась на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 40,59 грн/евро, то есть гривна ослабла на 8 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 37,17/37,19 грн/долл., евро - 40,61/40,63 грн / евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 18 декабря, подешевел на 5 копеек, до 37,60 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 41,15 грн за евро.

По словам главы Национального банка Украины Андрея Пышного, адаптация обменного курса к режиму управляемой гибкости прошла успешно, и валютный рынок остался устойчивым после введения нового курсового режима. Пышный отметил, что повышенный спрос на иностранную валюту наблюдался лишь в первые дни управляемой гибкости курса, а в дальнейшем баланс спроса и предложения валюты улучшился.

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