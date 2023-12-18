Продать доллар можно в среднем по курсу 37,10 грн, евро – 40,45 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 18 декабря, подешевел на 5 копеек, до 37,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 41,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,45 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня остался на прежнем уровне – 37,55 грн/долл. (продать доллар можно за 37,49 грн). Курс евро в обменниках подешевел на 9 копеек, до 40,99 грн/евро (курс продажи – 40,80 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины на понедельник, 18 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,02 грн / долл., то есть гривня ослабилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 40,51 грн/евро, то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с пятничным курсом.

По прогнозу основателя и президента инвестиционной группы "Универ" Тараса Козака, курс доллара в Украине в конце 2024 года может подскочить до отметки в 42 грн/долл. По его мнению, такие тенденции возможны, если в действии будет базовый сценарий, по которому в следующем году Украина должна получить большую часть от 42 миллиардов долларов международной поддержки, запланированной в госбюджете.

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