Монета изготовлена 30 лет назад.

Обладатель украинской монеты номиналом в 10 копеек 1992 года чеканки при попытке продажи может получить за нее немалые деньги.

Такой вывод можно сделать из соответствующего лота на профильном сайте Violity. Там выставили на аукцион подобную монету - сделанную из латуни и с видимыми механическими повреждениями.

Монета находится в Киеве и продается за 36 046 гривень (почти $1300). Аукцион по ее продаже продлится до вечера 13 февраля, уже сделано 32 ставки.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине монета номиналом всего в 1 гривню может оказаться весьма прибыльной. На аукционах за нее готовы заплатить 22 тысячи гривень. Но такие деньги можно получить не за первую попавшуюся в кошельке монету, она должна иметь важную особенность.

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