В результате обстрела ДВРЗ в Киеве легкие травмы получил охранник, узнали журналисты.

Российская Федерация в Киеве обстреляла пустые цеха Дарницкого вагоно-ремонтного завода - общая стоимость запущенных четырех ракет составляет 26 миллионов долларов.

Ракеты с интервалом в 15 секунд попали в деревообрабатывающий, механический цеха и кузницу ДВРЗ, говорится в сюжете ТСН.

"...Одно из этих зданий построено еще в 1935 году и пережила Вторую мировую войну, теперь оно разрушено рашистами. И еще одна ракета попала в землю рядом с трансформаторной будкой. На несколько часов обесточило завод и близлежащие жилые дома. К счастью, в 6 утра в цехах никого не было...", - отмечается в материале.

По данным журналистов, в результате ракетных ударов легкие травмы получил охранник - он вышел покурить, и ему осколками посекло лицо.

В сюжете отмечается, что стоимость одной запущенной РФ ракеты составляет 6,5 млн долларов.

Напомним, Россия снова обстреляла Киев 5 июня - взрывы прогремели в Дарницком и Днепровском районах столицы, был госпитализирован один человек.

Позже стало известно, что противник запустил ракеты из самолетов Ту-95, которые находились в акватории Каспийского моря.

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