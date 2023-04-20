Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,58 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослабился на 10 копеек – до 38,10 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также снизился на 10 копеек и составляет 41,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,58 грн за долл., евро - 40,80 грн за евро.

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Война в Украине и ситуация с курсом

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни.

В мае 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса. Уже в июле 2022 регулятор ослабил официальный курс гривни до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозирует, что до 23 апреля, курс доллара в Украине может еще упасть. Как прогнозирует эксперт, вскоре он может достичь отметки в 36,9-37,5 грн.

По его словам, новая программа сотрудничества с МВФ предусматривает постепенную отмену "трех курсов" и создание предпосылок к либерализации валютного рынка. "Базовым" единым курсом может стать официальный курс валют. По словам эксперта, к середине мая ожидается, что наличный курс валюты "зацепится" на рубеже ниже 37 грн/доллар.

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