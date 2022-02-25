Эта сумма является частью прибыли к распределению по итогам 2021 года.

Национальный банк 24 февраля перечислил часть прибыли к распределению в сумме 19 млрд грн в государственный бюджет Украины для финансового обеспечения функционирования государства в условиях военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Национальный банк оперативно перечислил часть прибыли к распределению по итогам 2021 года в государственный бюджет Украины. Эта сумма - 19 млрд грн. Это шаг, которого требует наше государство, его Вооруженные силы и каждый украинец", - прокомментировал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Также в НБУ напомнили об открытом специальном мультивалютном счете для сбора средств на нужды армии в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

За сутки на этот счет поступило почти 300 млн грн.

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