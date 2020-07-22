Новый глава НБУ встретился с представителями ЕБРР

Во встрече приняли участие члены правления Нацбанка и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директор-альтернат от Швейцарии, Украины, Сербии, Узбекистана, Молдовы, Лихтенштейна, Черногории, Туркменистана Артем Шевалев, а также замглавы представительства ЕБРР в Украине Александр Павлов

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко провел встречу с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в ходе которой заверил партнеров в том, что Национальный банк будет продолжать политику прозрачного и прогнозируемого партнерства.

Как сообщила пресс-служба НБУ, во встрече приняли участие члены правления Нацбанка и представители ЕБРР - управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директор-альтернат от Швейцарии, Украины, Сербии, Узбекистана, Молдовы, Лихтенштейна, Черногории, Туркменистана Артем Шевалев и замглавы представительства ЕБРР в Украине Александр Павлов.

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«Центральный банк останется и в дальнейшем независимой и технократичной институцией, которая будет принимать аполитичные и экономически мотивированные решения. Принцип коллегиального принятия решений тоже остается нашим неизменным «золотым стандартом», - цитирует пресс-служба главу НБУ.

Приоритеты Нацбанка

По словам Шевченко, главной задачей Нацбанка остается обеспечение ценовой и финансовой стабильности. В то же время собственными приоритетными направлениями работы он определил восстановление активного кредитования, снижение объемов на балансах банков, поддержание реформы корпоративного управления в государственных банках (в том числе путем защиты института независимых директоров в наблюдательных советах), сохранение макрофинансовой стабильности и углубление сотрудничества с международными партнерами.

Со своей стороны Маттео Патроне поздравил Шевченко с назначением на должность главы Национального банка и отметил, что ЕБРР помнит сотрудничество с новым главой НБУ со времен его работы главой правления «Укргазбанка» и рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Представитель ЕБРР отметил, что Национальный банк до сих пор был ролевой моделью в вопросе эффективности и прозрачности в работе, и выразил надежду, что так останется и в будущем. Во время встречи стороны обсудили текущее состояние банковского сектора Украины, в частности качество кредитного портфеля банков, а также вопросы корпоративного управления в банках, продолжение работы по возврату средств, выведенных бывшими владельцами обанкротившихся банков, возможности поддержания со стороны ЕБРР экономического восстановления Украины.

Смена руководства НБУ: хронология событий

1 июля 2020 года глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия с должности главы Национального банка Украины.

16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

20 июля, президент Владимир Зеленский официально представил нового главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

В тот же день, 20 июля 2020 года, новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в ходе брифинга заявил, что неконтролируемой инфляции не будет, а валютная политика будет взвешенной, назвав одним из своих приоритетов сохранение макрофинансовой стабильности.

21 июля 2020 года новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко провелпервую встречу с послами "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония).

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