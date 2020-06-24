НБУ прогнозирует рекордно низкие ставки по кредитам к концу года

По словам первого замглавы НБУ Рожковой, банковский сектор Украины успешно прошел первый этап коронакризиса, но должен подготовиться к негативным среднесрочным последствиям.

Замедление инфляции, стабильность на валютном рынке и работа банковского сектора без сбоев способствуют дальнейшему снижению процентных ставок, которые могут стать к концу года самыми низкими за всю историю Украины.

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе онлайн-брифинга, посвященного презентации отчета о финансовой стабильности.

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"Впервые со времен восстановления независимости Украина входит в период однозначных процентных ставок по вкладам. Это является предпосылкой для снижения ставок по кредитам. Если сохранится макроэкономическая стабильность, а права кредиторов будут обеспечены и усилены, то мы до конца года ожидаем увидеть самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам", - заявила Рожкова.

По ее словам, учитывая достаточность капитала и ликвидности, а также снижение процентных ставок, банки готовы поддержать бизнес и население и способствовать экономическому восстановлению.

Рожкова также добавила, что банковский сектор Украины успешно прошел первый этап коронакризиса, но должен подготовиться к негативным среднесрочным последствиям.

Как сообщал УНИАН, 12 июня 2020 года Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых.

Чистая прибыль украинских банков за январь-май 2020 года выросла на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 28,964 млрд грн.

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