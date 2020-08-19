Жилье в аренду. Вернутся ли цены на докарантинный уровень

Рынок аренды недвижимости, который, традиционно, является самым востребованным в современном мире, перенес сильнейшее потрясение из-за пандемии коронавируса. Спровоцированный COVID-19 экономический кризис лишил миллионы людей работы, бюджеты семей беспрецедентно свернулись, транспортное сообщение во многих странах так и не было восстановлено в полной мере. Снимать жилье в таких условиях стало для многих роскошью, особенно, с учетом риска новых волн заболевания.

Украина в этом направлении идет мировым курсом. Хотя жесткие ограничения и сняты, но негативная тенденция на рынке аренды жилья процветает. Это не на пользу арендодателям, но в плюсе находятся арендаторы.

По мнению экспертов, приближение 1 сентября – начала нового учебного года, когда традиционно фиксировался всплеск найма квартир для студентов, не спасет ситуацию. Как будет происходить обучение – дистанционно или стационарно - до сих пор не понятно. И родители не спешат решать для своих отпрысков квартирный вопрос.

Официальные данные Госстата следующие: за период жесткого карантина арендная плата во всех регионах Украины снизилась примерно на 10–20 процентов. Как подсчитали чиновники, средняя месячная аренда за однокомнатную квартиру в июле составила 3 830 гривен. Самый дорогой для проживания - Киев (7 409 гривен), за ним следуют Одесская, Харьковская и Львовские области (4,7–5,2 тысячи гривен). Дешевле всего снять жилье в Луганской, Сумской и Ивано-Франковской областях - чуть больше 2 тысяч гривен.

Но это среднестатистические официальные данные, они сильно отличаются от данных агентств по недвижимости. К тому же, они не включают «статистику» черного рынка. Да и сегменты жилья не обозначены. А они также бывают разными – «неликвид» или дешевые квартиры (риелторы называют их «неухоженными»), бизнес-класс и элит.

Так что же происходит на рынке аренды жилья и чего следует ожидать в ближайшее время?

Квартирный «ключ»

Директор АН «Брок-риелти» Дмитрий Корчев отмечает, что рынок аренды жилья после значительного роста в 2019 году при введении жесткого карантина из-за пандемии коронавируса рухнул. Киев покинули приблизительно 70% арендаторов. Потом ситуация несколько изменилась к лучшему. Но новый учебный год ее особо не исправит. Студенты жилье либо не сдали, забронировав ранее, либо намерены размещаться в общежитиях.

«Было у нас пару звонков от мам будущих студентов по поводу аренды жилья, но без конкретики. То есть, пока не будет ясно, в каком формате будет проходить новый учебный год, студенты на рынке аренды не появятся», - отметил эксперт.

Зато, по его словам, появилась новая волна. При послаблении карантина, когда стало возможным сообщение между городами, многие украинцы вышли на работу и при этом перебрались из более дорогой аренды в более дешевую, но не в плане качества.

«Просто многие арендодатели, потеряв своих клиентов, стали выставлять квартиры по более низкой цене. За 9 тысяч найти клиента уже тяжело. Технически арендаторы выиграли, за счет карантинных проблем смогли снять квартиру намного дешевле, но хорошего качества. Многие арендодатели пошли на снижение цен, порой до 30%. Именно поэтому произошла ротация из более дорого сегмента в более дешевый», - прокомментировал ситуацию Корчев.

Аренда в крупных городах Украины сейчас не сильно отличается от цен в Киеве. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры практически по одинаковой стоимости. Это - 7-8 тысяч гривен, плюс коммуналка. Но в данном случае речь не идет о дорогом жилье премиум-класса. Что касается трехкомнатных квартир, то на сегодня они практически не снимаются: у такого жилья очень высокие коммунальные платежи, особенно в отопительный период.

«Сейчас бум только на рынке аренды загородного элитного жилья. Из-за карантина его цена выросла в пять раз. То, что раньше сдавалось за тысячу долларов в месяц, сейчас и за пять тысяч не найдешь, все арендовано. Богатые люди, которым некуда уехать в карантин, стали задумываться, где же им с детьми проводить время на свежем воздухе. Вот на этом загородная аренда и выросла в разы. Отсутствие предложений аренды «дворцов» подняло новую волну - пошла в рост покупка такого жилья. Семья с большим доходом, как правило, планирует приобрести некую «дачку», а коронавирус эти планы ускорил. Пошел бум на покупку загородного жилья. Что касается элитных городских квартир – их как не покупали, так и не покупают. Богатые люди их уже «наелись»: у некоторых их по пять или шесть, а порой и десятки. В аренду их берут, но крайне редко. В основном, те обеспеченные люди, которые часто переезжают. К примеру, живет человек в Днепре, ведет там бизнес, но есть еще бизнес в Киеве. Значит, часто приходится посещать столицу. Снимать каждый раз квартиру крайне неудобно, вот и арендуют такое жилье на длительный срок», - рассказал Корчев.

Что касается посуточной аренды, то, по словам эксперта, она за время карантина фактически умерла. «Посуточники» стали сдавать свое жилье на длительный срок, хотя бы на полгода. То есть, перешли в другой сегмент и предложение выросло. Как следствие, глобально цены упали. Но не всегда это то, что интересует арендатора.

«Арендодатели продолжают ориентироваться на старые цены, без учета нынешней ситуации. Порой квартиры своим состоянием напоминают середину прошлого столетия. А люди сегодня хотят снять, условно, «номер в отеле», чтобы там захотелось жить. Сейчас в любой квартире под аренду должны быть интернет, стиральная машина и бойлер. Даже холодильник не обязателен, как и микроволновка. Телевизор вообще не нужен», - отметил эксперт.

Он не исключает, что в случае второй волны коронавируса и введения в Украине жесткого карантина, рынок аренды жилья снова обрушится. Хотя, скорее всего, нынешняя ситуация будет долгоиграющей.

Генеральный директор компании Greenol Олег Приходько подчеркивает, что большие изменения на рынок аренды недвижимости пришли с началом введения жесткого карантина, когда были паника, отток работников, остановка междугороднего сообщения. Многие арендодатели договорились со своими арендаторами о снижении цены. Ведь большое количество людей тогда уволили, отправили в неоплачиваемые отпуска, или сократили им зарплату. После того, как ситуация стала улучшаться, кто-то оставил скидки, но некоторые подняли цены до докарантинного уровня.

«Более дешевое жилье осталось в скидках, а вот бизнес и элитное вернулось, хотя и не полностью, в прежние рамки. К примеру, в Киеве дешевые однокомнатные квартиры от шести тысяч гривен, плюс коммуналка. А учитывая, что впереди отопительный сезон, то значительную сумму добавит отопление. В других крупных городах Украины квартиры незначительно дешевле, кроме именно «дешевых» квартир – разница будет 2-3 тысячи гривен. Но общая средняя масса ликвидных, нормальных квартир в городах-миллионниках стоят практически одинаково. К примеру, Одесса всегда была на уровне Киева и остается таковой. Причем это касается как аренды, так и на покупки жилья», - рассказал эксперт.

Он отметил еще один интересный момент на рынке аренды: если у арендодателя одна-две квартиры под сдачу (а таких очень много), то с ним всегда можно договориться о скидке. А с собственниками, у которых десять и более квартир, договариваться о снижении цены аренды гораздо сложнее.

«Но они все же будут вынуждены отреагировать на состояние спроса ближе к отопительному сезону. Никто не хочет платить из своих средств», - пояснил эксперт.

Вместе с тем, Приходько не видит предпосылок для еще большего снижения цен на рынке аренды жилья: «Уже сейчас правительство говорит, что больше жесткого карантина не будет, так как экономика не выдержит такой нагрузки. А падать ей дальше некуда. Пока все будет работать, текущая ситуация будет оставаться. Еще очень важен курс валют. Если будут скачки на валютном рынке, то часть собственников дорогостоящих квартир будет поднимать цены, мотивируя это повышением курса доллара».

Подводя итог, можно сказать, что пока в проигрыше остаются арендодатели, но их потери нельзя назвать критическими. Выкручиваться, традиционно, приходиться арендатору, который и пострадал в нынешней кризисной ситуации. И все же, владельцы квартир вынуждены идти на уступки. И вряд ли они скоро начнут перебирать клиентами, как это было раньше.