Таможенные поступления составляют 20% от довоенных / фото ua.depositphotos.com

Таможенные поступления Украины на сегодня составляют 20% от довоенных показателей, а налоговые - более половины.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"По таможне мы в среднем собираем лишь 20% довоенных поступлений. По налоговой ситуация также не простая, но там более чем половину довоенных поступлений собираем. Это объективная реальность, мы должны из нее исходить", - сказал он.

По словам министра, основными источниками расходов госбюджета на сегодня являются военные облигации, международные заимствования и грантовая помощь.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров разрешил отсрочивать таможенные платежи во время ввоза в Украину некоторых лекарств, пищевых продуктов и товаров военного назначения.

В то же время, по словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, никакой катастрофы с наполнением государственного бюджета в Украине сейчас нет.

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