Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,45 грн/долл.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 8 копеек – до 37,95 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 10 копеек – 41,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,45 грн/долл., евро - 40,50 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,84 грн.

Курс во врмя войны

После начала российского вторжения в Украине отменили ограничения на установление курса, хотя ранее он не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

18 апреля 2023 года заместитель главы НБУ Юрий Гелетей заявил о том, что фиксированный курс доллара в Украине пока отменять не собираются, Национальный банк на данный момент не видит оснований для перехода к гибкому курсообразованию.

По его словам, фиксированный курс оптимален, когда все остальные режимы создают еще больше рисков и негативных побочных эффектов. Кроме того, фиксированный курс играет существенную роль для стабилизации экономики, а предпосылки для того, чтобы двигаться дальше, в Украине пока не сформировались.

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