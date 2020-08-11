Нацбанк утилизирует изношенных банкнот на 25 миллиардов гривень

Новеньких тысяч среди уничтоженных купюр не было вовсе.

В Национальном банке Украины сообщили об уничтожении 25 миллиардов гривень.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Утилизировали около 266 миллионов банкнот. Это на 58 миллионов единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего уничтожили банкнот номиналом в 100 гривень - почти 62 миллиона единиц. А вот двугривневых купюр утилизировали около 6 миллионов.

"Сейчас на руках у украинцев 486 миллиардов гривень. Из них банкноты составляют 483 миллиарда. И лишь около трех миллиардов держат в карманах монетами", - подчеркнули в Нацбанке.

Как сообщал УНИАН, украинцы все меньше пользуются наличными и предпочитают операциям с платежными карточками.

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