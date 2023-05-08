Аналитики отмечают рост интереса к покупке безналичной валюты с последующим размещением на депозитах.

Общая ситуация на валютном рынке на прошлой неделе улучшилась: интервенции НБУ резко снизились, а наличный курс гривни укрепился.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестиционной группы ICU. Аналитики отметили, что на межбанковском рынке объем торговли валютой уменьшился.

На наличном же рынке уменьшился дисбаланс между покупкой и продажей валюты домохозяйствами, и за четыре дня население приобрело наличной валюты на 39 млн долларов больше, чем продало. Это на 9 млн долларов меньше, чем за аналогичный период предыдущей недели. Но спрос переместился в безналичный сегмент розничного рынка, где покупка валюты увеличилась.

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За неделю курс гривни в системно важных банках усилился на 0,5% до 37,2-37,9 грн/долл., а с начала года укрепление составляет примерно 7%.

"Уменьшение объемов торговли валютой на межбанковском рынке могло быть следствием уменьшения бизнес-активности из-за проблем с экспортом сельхозпродукции и выходным днем в понедельник в Европе. На розничном рынке возрос интерес к покупке безналичной валюты с последующим размещением на депозитах. Это уменьшило покупку наличной валюты и соответственно улучшило сбалансированность наличного сегмента рынка", - сообщили в ICU.

Курс доллара в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 8 мая, укрепился на 5 копеек - до 37,75 грн/долл. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,30 грн за долл.

Между тем, курс наличного доллара в Приватбанке 8 мая остался на уровне предыдущего дня - 37,52 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,84 грн.

По прогнозам аналитиков, курс доллара в Украине до начала лета значительно не изменится даже в случае остановки "зерновой сделки". Эксперты считают, что сделку продлят, но если этого не произойдет, то наличный доллар может вырасти примерно на 1 гривню, впрочем катастрофических последствий не будет.

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