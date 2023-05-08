Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,30 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 8 мая, укрепился на 5 копеек – до 37,75 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни ослаб на 5 копеек и составляет 41,65 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,30 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

Курс предыдущего дня

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 7 мая остался на уровне предыдущего дня - 37,52 грн за доллар. Курс евро также не изменился и составляет 41,50 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,02 грн/долл., евро - 40,50 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,84 грн.

Видео дня

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 7 мая остался на уровне предыдущего дня-37,80 грн/долл. Относительно евро курс гривны также не изменился и составляет 41,60 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,40 грн за долл., евро-41,00 грн за евро.

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