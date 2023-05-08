Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,02 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,52 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,84 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро также остался на уровне предыдущего дня - 41,50 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,02 грн/долл., евро - 40,50 грн/евро.

Что сейчас происходит с курсом

Курс доллара в Украине в ближайшее время вряд ли вырастет более, чем на 10%, и вряд ли дорастет до отметок 46 или 50 гривень за доллар.Такой прогноз сделал эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

Видео дня

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский прогнозирует, что курс доллара в Украине в мае может напрямую зависеть от политической и военной ситуации в стране.

"Обострение боевых действий и увеличение количества вражеских атак будут периодически вызывать панику и приводить к снижению курса гривни. На наличном рынке будут наблюдаться определенные колебания валютного курса. Однако, значимой девальвации гривни в мае не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37-39 гривен за доллар", - прогнозирует Хмелевский.

Старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский заявил, что курс зависит от баланса поступления иностранной валюты и расходования на импорт товаров, а большую часть поступлений составляют гранты и кредиты от наших партнеров. "Это гораздо больше поступлений, чем те, которые может получить Украина благодаря "зерновому соглашению". Я думаю, что существенных изменений не будет", - сказал эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: