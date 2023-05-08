Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,52 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,84 грн.
Как передает корреспондент УНИАН, курс евро также остался на уровне предыдущего дня - 41,50 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,02 грн/долл., евро - 40,50 грн/евро.
Что сейчас происходит с курсом
Курс доллара в Украине в ближайшее время вряд ли вырастет более, чем на 10%, и вряд ли дорастет до отметок 46 или 50 гривень за доллар.Такой прогноз сделал эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.
Кандидат экономических наук Александр Хмелевский прогнозирует, что курс доллара в Украине в мае может напрямую зависеть от политической и военной ситуации в стране.
"Обострение боевых действий и увеличение количества вражеских атак будут периодически вызывать панику и приводить к снижению курса гривни. На наличном рынке будут наблюдаться определенные колебания валютного курса. Однако, значимой девальвации гривни в мае не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37-39 гривен за доллар", - прогнозирует Хмелевский.
Старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский заявил, что курс зависит от баланса поступления иностранной валюты и расходования на импорт товаров, а большую часть поступлений составляют гранты и кредиты от наших партнеров. "Это гораздо больше поступлений, чем те, которые может получить Украина благодаря "зерновому соглашению". Я думаю, что существенных изменений не будет", - сказал эксперт.