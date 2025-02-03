Екатерина Жирий

За все время действия программы украинцы накопили почти 1,3 млрд гривень кэшбэка.

В январе 2025 года украинцы накопили 414 млн гривень "Национального кэшбэка". Общая сумма накоплений за два месяца составляет 850 млн гривень.

Как сообщили в Министерстве экономики, выплаты кэшбека за декабрь и январь состоится в конце февраля 2025 года.

"За пять месяцев от запуска программа "Национальный кэшбек" набрала обороты - количество активных пользователей превысило 5 миллионов. Всего за все время украинцы накопили почти 1,3 млрд гривень кэшбека, из них 850 млн - за декабрь и январь", - отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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В ведомстве напомнили, что кэшбек в размере 10% начисляется за покупку товаров украинского производства, представленных их производителями для участия в программе, и приобретенных в точках продаж, участвующих в программе.

В программе может принять участие каждый украинец старше 18 лет. Максимальная сумма кэшбэка в месяц составляет 3000 гривень.

"В программе "Национальный кэшбек" участвуют ведущие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также значительное количество региональных сетей и отдельных магазинов. Кэшбек доступен на 365 тысяч товаров украинского производства от более 1700 производителей", - говорится в сообщении.

Средства "Национального кэшбека" можно потратить на оплату услуг - коммунальных, медицинских, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и тому подобное. Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, которые продаются в торговых точках, зарегистрированных в программе. Для удобства созданы интерактивные карты аптек и книжных магазинов. Также кэшбек можно потратить на благотворительность или задонатить на нужды ВСУ.

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Национальный кэшбек - что известно

С сентября в Украине действует программа поддержки отечественного производителя и граждан "Национальный кэшбек". По ее условиям, украинцы будут получать 10% от стоимости зарегистрированных в программе отечественных товаров, приобретенных в супермаркетах и магазинах. Зачисляются средства на специальную карту, которую можно открыть в ряде банков онлайн или в отделениях, а активировать ее необходимо в "Дії".

В "Дії" сообщили, что в декабре украинцы накопили на 180 миллионов гривень больше кэшбека, чем в ноябре. При этом из-за особенностей бюджетного процесса деньги перечислят на счета украинцев только в конце февраля.

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