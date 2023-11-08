Курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 38,45 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 9 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,04 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне сегодняшнего курса.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 38,45 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с сегодняшним курсом НБУ.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,04/36,06 грн/долл., евро - 38,46/38,47 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 8 ноября, подешевел на 10 копеек – до 37,70 грн за доллар в среднем. Относительно евро средний курс гривни сегодня подешевел на 8 копеек.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 8 ноября, ослаб на 5 копеек – до 37,40 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 40,40 грн за евро.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца текущей недели будет находиться в пределах 37,5 - 37,9 грн/долл. По ее словам, на наличном рынке все еще возможно небольшое укрепление гривны, это явление будет стимулироваться конкуренцией с безналичным сегментом и постепенным ослаблением девальвационных ожиданий.

Вас также могут заинтересовать новости: