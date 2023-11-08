Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,49 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 8 ноября, ослаб на 5 копеек – до 37,40 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 40,40 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,80 грн, евро - по курсу 39,40 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 16 копеек и составляет 40,49 грн.

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Курс валют в Украине

8 ноября банки и обменники удивили курсом. Наличный курс гривни к доллару в банках Украины подешевел на 10 копеек – до 37,70 грн за доллар в среднем. Относительно евро средний курс гривни сегодня подешевел на 8 копеек

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,50 грн/долл. (продать доллар можно за 37,38 грн), евро – 40,17 грн/евро (курс продажи – 40,00 грн/евро).

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, после трех месяцев роста курс американской валюты плавно снизился в октябре. В среднем в октябре 2023 года курс продажи наличного доллара в Украине сократился на 0,1% и составил 38,05 грн/долл. На межбанковском рынке курс упал с 36,93 грн/долл. в начале октября до 36,04 грн/долл. по состоянию на 7 ноября.

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