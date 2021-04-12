Всего с начала года НБУ продал $70 млн, а купил — $290,5 млн.

На минувшей неделе Национальный банк Украины не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке.

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Об этом сообщает НВ, ссылаясь на данные сайта регулятора.

Отмечается, что неделей ранее НБУ продал на межбанке 50 миллионов долларов. До этого на протяжении более чем двух месяцев он только покупал валюту в резервы.

Всего с начала года НБУ продал $70 млн, а купил — $290,5 млн. Чистая покупка составляет $220,5 млн.

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Автор: Дмитрий Захаров