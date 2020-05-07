Нацбанк и ЕБРР подписали договор о валютном свопе на $500 миллионов для поддержки бизнеса

Покупка валюты Нацбанком у ЕБРР на условиях своп будет способствовать росту международных резервов Украины.

Национальный банк Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали договор об осуществлении валютных операций своп гривня/доллар США в объеме до 500 млн долл. для поддержки украинского бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Это позволит усилить макрофинансовую стабильность в Украине во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также увеличить поддержку реального сектора экономики. Операции своп с Национальным банком открывают ЕБРР доступ к гривневому ресурсу, который будет использован для кредитования украинских предприятий, понесших потери от пандемии и карантина», - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что этот ресурс будет направлен на поддержку ликвидности, пополнение оборотных средств и торговое финансирование таких компаний без подвергания их валютному риску.

В то же время покупка валюты Нацбанком у ЕБРР на условиях своп будет способствовать росту международных резервов Украины.

«Это положительно скажется на настроениях участников рынка и усилит способность Национального банка достигать своих целей по поддержанию ценовой стабильности», - подчеркнули в НБУ.

Отмечается, что договор с ЕБРР заключен на два года с возможностью пролонгации. Минимальная сумма транша в рамках договора составляет 25 млн долл. США, а минимальный срок транша - до 3 месяцев с возможностью ролловера. Стоимость гривневых ресурсов будет определяться на базе учетной ставки НБУ, а стоимость долларовых ресурсов - на базе ставки, привязанной к международно признанному индикатору денежного рынка SOFR. Сообщается, что первая операция своп Нацбанка и ЕБРР состоится в течение следующих нескольких недель.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития выделит 21 миллиард евро для поддержки экономик стран-клиентов в борьбе с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Банк сосредоточит свою поддержку на секторах, наиболее пострадавших от последствий кризиса – секторе финансовых учреждений, туризме, промышленности и агробизнесе.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил более 14,54 млрд евро в пользу свыше 460 проектов.

В 2019 году банк инвестировал более 1,1 млрд евро в 51 проект в государственном и частном секторе Украины.