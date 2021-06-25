В Киеве с 24 июня ряд продуктов запрещено продавать на ярмарках.
Об этом в пятницу, 25 июня, на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба.
"Впереди три выходных по случаю государственного праздника - Дня Конституции Украины. Чтобы обеспечить горожанам максимальный комфорт на улицах столицы собрал сегодня оперативное совещание с руководителями районов. ...важнейший вопрос - работа сезонных и сельскохозяйственных ярмарок в летний период. Их в Киеве до 80 локаций. С 24 июня продажа скоропортящихся продуктов (молочной продукции, рыбы, мясо-колбасных и кондитерских изделий с кремами) запрещена", - отметил Кулеба.
По его словам, локации, где это требование будут нарушать, будут закрывать.
Кроме того, инспекторы благоустройства и полиция особенно будут следить за подземными переходами, которые недавно освободили от незаконных торговых рядов.
"Город не позволит, чтобы светлые и широкие проходы были загромождены продажей "с земли". Работа инспекторов вместе с представителями районов и полицией будет усиливаться", - сообщил Кулеба.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На вес золота. Когда подешевеет черешня в Украине
- На подготовку к празднованию Дня Независимости планируют потратить 5,5 миллиарда гривень
- Кабмин заключил соглашение со Всемирным банком на $350 миллионов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram