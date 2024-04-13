Украина одобрила план реформ, поэтапное выполнение которого будет условием для получения следующих траншей.

Размер майского транша макрофинансовой помощи для Украины от ЕС может составлять 1,9 млрд евро.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил во время общении со СМИ на фоне заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам, передает "Европейская правда".

Как напомнил чиновник, Украина в марте уже получила первый транш из согласованной программы макрофинансовой помощи на 50 млрд евро Ukraine Facility, и в апреле должна получить 1,5 млрд.

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Украина одобрила план реформ, поэтапное выполнение которого будет условием для получения следующих траншей и одновременно будет приближать Украину к соответствию стандартам ЕС в рамках ее евроинтеграционной работы.

"Что касается следующих шагов: Еврокомиссия оценивает украинский план реформ с целью определить квартальные индикаторы выполнения реформ и инвестиций для разблокирования следующих платежей", - сказал он.

Домбровскис отметил, что вскоре ЕК финализирует эту работу и передаст оценку Совету ЕС. Когда будет достигнуто согласование, это откроет путь к выплате Украине предварительного финансирования в размере 1,9 млрд евро, наиболее вероятно - в мае.

Помощь Украине от ЕС: последние новости

Напомним, что ранее Европейский Союз нашел законный способ, который позволит использовать замороженные российские активы для военной помощи Украине.

Также Еврокомиссия выплатила Украине первый транш макрофинансовой бюджетной поддержки на сумму 4,5 миллиарда евро.

А недавно министры сельского хозяйства пяти стран призвали Европейскую комиссию запретить импорт зерна из России и Беларуси.

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