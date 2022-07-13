Проекты показали 40 международным технологическим компаниям. Среди них – электронный суд с искусственным интеллектом, автоматическая таможня, цифровое образование.

"Цифровой ленд-лиз" – программа послевоенной диджитализации Украины – обойдется не менее $2 млрд.

Идеальный бюджет – в 2,5 раза больше, сообщил Forbes министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Стоимость девяти проектов презентованной в Лугано программы Digital for freedom превышает $2 млрд, но это не весь бюджет.

"Пока можно также прогнозировать, что для поддержания идеального темпа нам нужно до $5 млрд на три года", – говорит Федоров.

Проекты показали 40 международным технологическим компаниям. Среди них – электронный суд с искусственным интеллектом, автоматическая таможня, цифровое образование и т.д. По итогам конференции привлечено 400 млн грн – $13 млн по текущему курсу НБУ – от трех украинских телеком-компаний.

В Минцифре называют программу Digital for freedom "цифровым ленд-лизом". По замыслу, помогать деньгами или технологиями должны ведущие технологические игроки мира вроде Google, Amazon, Apple, Microsoft, Rakuten и других.

Сама программа состоит из 10 ключевых направлений. При идеальном сценарии реализовать главные проекты в Минцифры планируют в течение трех лет. В Лугано проекты разделили на девять лотов и презентовали 40 компаниям. "Большинство уже дали согласие на определенную форму участия", – утверждает Федоров. Однако конкретных участников он не раскрывает.

В настоящее время публично известно об участии Amazon, которая должна предоставить облачный хостинг для украинских госреестров более чем на $100 млн и рассматривает разработку решений для искусственного интеллекта в судах. "Многие договоренности мы анонсируем отдельно, поэтому не могу пока о них говорить", – говорит Федоров.

Как известно, общая стоимость плана обновления Украины – $750 млрд. По итогам конференции в Лугано собрано $1,9 млрд, из них $250 млн – на проекты цифровой трансформации.

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