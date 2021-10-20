На этой неделе стало известно, что миссия МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала относительно первого пересмотра программы финансирования stand-by.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что в ноябре Совет директоров Международного валютного фонда примет решение о выделении Украине нового транша в 700 млн долларов в рамках действующей программы финансирования stand-by.

Об этом он заявил во время заседания правительства.

Читайте такжеДоговоренность о втором транше: Украина и МВФ сделали важный шаг для продолжения сотрудничества

"Мы ожидаем, что уже в ноябре совет МВФ утвердит новый транш в размере около 700 млн долларов. Украина упорно работала для принятия этого решения, и положительные договоренности – это результаты тех реформ, которые внедряются в нашей стране", - сказал Шмыгаль.

Stand-by для Украины:

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов. По плану, второй транш МВФ для Украины должен составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

18 октября 2021 года миссия МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала относительно первого пересмотра программы финансирования stand-by.

Автор: Дмитрий Шварц