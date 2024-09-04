Украине необходимо привлечь средства для сокращения бюджетного дефицита.

Международный валютный фонд намерен подтолкнуть Украину к ускоренной девальвации гривны, снижению процентных ставок и усилению работы по повышению налогов, чтобы закрыть дыру в бюджете.

Издание Bloomberg пишет, что эти условия необходимы для дальнейшего выделения помощи Киеву. Если представители МВФ решат, что Украина достигает целевых показателей программы и имеет достаточно средств для удовлетворения своих финансовых потребностей, то она получит 1,1 миллиарда долларов.

Однако Национальный банк Украины против дальнейшего ослабления гривны. Валюта уже потеряла более 10% с октября, когда отменили фиксированный обменный курс. По словам источников, такой шаг поставит под сомнение способность НБУ поддерживать ценовую стабильность. Девальвация, как и повышение налогов, также будет иметь политические последствия.

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Украине нужна международная поддержка в виде оружия и денег, ведь она пытаясь победить в полномасштабной войне, развязанной РФ в феврале 2022 года.

Государственные финансы Украины поддерживаются примерно 122 миллиардами долларов международной помощи от США, ЕС и других союзников, а также МВФ. По последним оценкам премьер-министра Дениса Шмыгала, в 2025 году стране грозит бюджетный дефицит в 15 миллиардов долларов.

Чтобы заткнуть эту дыру, МВФ планирует призвать НБУ ускорить девальвацию гривны и смягчить монетарную политику на фоне умеренной инфляции. Эти шаги должны привести к увеличению доходов бюджета Украины в национальной валюте и удешевлению заимствований для министерства финансов.

По словам источников, представители МВФ также раскритиковали план правительства по повышению нескольких налогов как слишком мягкий и призвали украинское правительство рассмотреть возможность повышения более широкого спектра пошлин. Одним из возможных предложений является повышение НДС, ставка которого сейчас 20%.

Повышение налогов в Украине – последние новости

3 сентября парламент Украины не смог принять закон, который бы увеличил "военный сбор" на доходы физических лиц и расширил бы его на частных лиц, занимающихся бизнесом, что отражает непопулярность таких шагов среди граждан, переживающих мобилизацию, обеспокоенных коррупцией, регулярными отключениями света из-за ударов РФ и повышением цен на электроэнергию.

Команда МВФ будет находиться в Украине примерно неделю, начиная с 4 сентября. Представители Фонда намрены решить, следует ли выделять следующие 1,1 млрд долларов из программы помощи на сумму 15,6 млрд долларов.

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