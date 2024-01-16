Этот документ предусматривает автоматическое предоставление статуса участника боевых действий.

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий автоматическое предоставление статуса участника боевых действий, а также совершенствование реестра военнообязанных.

За это решение проголосовали 249 народных депутатов. Речь идет о законе об внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения (реестр. №10062).

Законом, согласно тексту соответствующего законопроекта ко второму чтению, определяется, что во время действия военного положения статус УБД предоставляется на основании сведений, подтверждающих выполнение лицом боевых задач, задач по всестороннему обеспечению боевых действий непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

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На каждого призывника, военнообязанного и резервиста создается военно-учетный документ в электронной форме (сертификат), который формируется и используется в порядке и в форме, предусмотренными Кабмином.

Устанавливается, что Единый государственный реестр военнослужащих - информационно-коммуникационная система, предназначенная для обеспечения сбора, хранения, накопления, актуализации, учета, обработки, защиты и гарантирования уникальности записей данных о военнослужащих Вооруженных сил Украины и военнослужащих Государственной службы специального транспорта.

В реестр вносятся, обрабатываются и хранятся в базе данных персональная информация о призывниках, военнообязанных и резервистов, а также служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов.

Оформление документов воинского учета граждан Украины осуществляется с использованием средств реестра

Сегодня в Министерстве обороны Украины отметили, что этот документ "разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать более мобильно и эффективно как на поле боя, так и в тылу".

Предполагается, что реализация положений этого закона будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.

"Законопроект предоставляет Министерству обороны Украины возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО", - отметили в МОУ.

Благодаря этому, будут высвобождены средства противовоздушной обороны, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов, а также ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзников.

"Законопроект предусматривает усовершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по военному учету и тому подобное. Законопроект вводит возможность создания и использования цифрового военного-учетного документа (сертификата)", - отметили в МОУ.

Также благодаря этому законопроект будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим.

"Будет создан портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. Например, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе", - отметили в министерстве.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме некоторых положений, которые вступают в силу и вводятся в действие со дня, следующего за днем начала функционирования определенной правительством информационно-коммуникационной системы, владельцем которой является Министерство обороны Украины.

В Украине заработал Единый реестр военнообязанных

В октябре 2023 года в Украине заработал Единый реестр военнообязанных. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, электронная база призывников наполнена более чем на 90%, а сама система является полностью защищенной.

В первоначальной редакции проект закона №10062 предусматривал сбор и автоматическую передачу персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов в электронном виде налоговой, Центральной избирательной комиссией, Министерством здравоохранения, Министерством юстиции, Министерством внутренних дел и другими органами в Единый реестр.

Проектом закона ко второму чтению предусматривалось, что в реестр будут внесены, в частности фамилия, сведения о его изменении; имя и сведения о его изменении; номера средств связи и адреса электронной почты; сведения о родителях, опекунах, и других представителях, а также детях и членах семьи - по согласию.

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