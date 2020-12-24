По словам Рашкована, за 3 дня работы миссии МВФ в Украине все запланированные встречи прошли хорошо.

Миссия первого пересмотра программы stand-by Международного валютного фонда в Украине из-за праздников продлится большую часть января.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в соцсети Facebook.

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"Миссия первого пересмотра программы стендбай началась дистанционно 21 декабря и из-за праздников и разницы в часовых поясах продлится большую часть января. Успешные миссии заканчиваются соглашениями на уровне персонала", - написал он.

Рашкован отметил, что за первые три дня работы миссии МВФ все запланированные встречи прошли хорошо.

"Могу сказать, что все запланированные встречи, как на высшем уровне, так и на экспертном уровне, за 3 дня были проведены и прошли хорошо", - написал он.

Хронология событий

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

17 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что следующий транш от Международного валютного фонда Украина получит в феврале-марте 2021 года.

21 декабря 2020 года начались переговоры Киева с МВФ.

21 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает получить очередной транш в рамках программы stand-by от Международного валютного фонда в начале 2021 года.

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Автор: Богдан Слуцкий