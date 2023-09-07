Возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам банка составляет 606 млн грн.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО "Украинский строительно-инвестиционной банк"("Укрстройинвестбанк") к категории неплатежеспособных.

Как сообщила пресс-служба регулятора, доля финучреждения составляла 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 сентября, следовательно, отнесение его к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины.

"Решение принято в связи с невыполнением банком письменного требования НБУ, неучет в полном объеме замечаний Национального банка к Плану мероприятий, отсутствие действенных мер по улучшению финансового состояния и приведению банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины... после отнесения его к категории проблемных", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 4 августа правление НБУ приняло решение отнести "Укрстройинвестбанк" к категории проблемных. Основанием для такого решения стало невыполнение банком без обоснованных причин решения НБУ об ограничении осуществления отдельных видов операций.

Со дня отнесения финучреждения к категории проблемных финансовое состояние банка существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер для предотвращения наступления неплатежеспособности.

В Нацбанке подчеркнули, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам "Укрстройинвестбанка" по состоянию на 1 сентября составляет 606 млн грн.

Неплатежеспособные банки в Украине

В августе 2023 года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию у банка "Конкорд" и ликвидировать его. Причиной стали систематические нарушения банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В феврале 2023 года Нацбанк отнес "Банк Форвард" к категории неплатежеспособных в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства после отнесения его к категории проблемных.

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