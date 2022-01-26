За месяц российские миллиардеры потеряли почти $28 млрд.

На фоне обвала российского фондового рынка за последний месяц, начиная с 20 декабря 2021 года российские миллиардеры потеряли совокупно $27,9 млрд.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные счетчика Forbes Real-Time.

Как отмечает издание, в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes 104 россиянина, из них 76 потеряли часть состояния на фоне угрозы вторжения войск РФ в Украину.

Больше всех потеряли основные владельцы "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Их состояния сократились на $2,1 и $1,9 млрд соответственно.

На третьем месте по потерям оказался сенатор Сулейман Керимов, чья семья контролирует "Полюс" — одну из крупнейших в мире золотодобывающих компаний. Его состояние сократилось на $1,8 млрд.

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Также одним из лидеров по потерям стал основатель и СЕО производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов.

В список тех, кто понес максимальные потери также попал основатель Яндекса Аркадий Волож, который потерял 26% ($600 млн) своего состояния. Его капитал сократился до $1,7 млрд.

Обвал российского фондового рынка: