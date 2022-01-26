На фоне обвала российского фондового рынка за последний месяц, начиная с 20 декабря 2021 года российские миллиардеры потеряли совокупно $27,9 млрд.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные счетчика Forbes Real-Time.
Как отмечает издание, в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes 104 россиянина, из них 76 потеряли часть состояния на фоне угрозы вторжения войск РФ в Украину.
Больше всех потеряли основные владельцы "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Их состояния сократились на $2,1 и $1,9 млрд соответственно.
На третьем месте по потерям оказался сенатор Сулейман Керимов, чья семья контролирует "Полюс" — одну из крупнейших в мире золотодобывающих компаний. Его состояние сократилось на $1,8 млрд.
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Также одним из лидеров по потерям стал основатель и СЕО производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов.
В список тех, кто понес максимальные потери также попал основатель Яндекса Аркадий Волож, который потерял 26% ($600 млн) своего состояния. Его капитал сократился до $1,7 млрд.
Обвал российского фондового рынка:
- Московская биржа 18 января 2022 года к закрытию торгов зафиксировала падение индекса на 6,5% до отметки 3328 пунктов. Акции компаний "Газпром", "Сбер" и "Яндекс" упали в среднем на 10%.
- 21 января 2022 года российский фондовый рынок продолжил демонстрировать значительное падение. Индекс Мосбиржи рухнул на 2,83 процента, до 3416,56 пункта, индекс РТС — на 3,43 процента, до 1400,81 пункта.
- 24 января 2022 года индекс РТС — основной индикатор фондового рынка России — упал более чем на 5%.
- 24 января 2022 года российский регулятор прекратил покупку валюты.
- 25 января 2022 года крупнейший американский банк JPMorgan закрыл все оставшиеся длинные позиции в российском рубле.