По расчетам Минздрава, средняя зарплата врача должна составлять 22-25 тыс. грн, медицинской сестры - 17-18 тыс. грн, младшего медработника - 11 тыс. грн.

Министерство здравоохранения Украины подало на 2021 год бюджетный запрос на сумму 296 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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«Мы подали в своем бюджетном запросе в общий бюджет финансирование на 296 млрд грн. На финансирование программы медицинских гарантий, это средства, которые направляются на первичную медицинскую помощь, «экстренку», высокоспециализированную медицинскую помощь, мы подали запрос в размере 225 млрд грн. Специалисты Минздрава закладывали в эту сумму, в частности, стоимость лекарств, которые необходимы при лечении инфаркта, инсульта, при родах, лекарств, которые необходимы экстренке, мы заложили справедливую заработную плату наших специалистов», - отметил глава Минздрава.

"Мы заложили справедливую заработную плату наших специалистов", - заявил Степанов

Он отметил, что бюджетные расчеты Минздрав сделал, основываясь на проведенном детальном анализе данных, которые предоставляли медицинские учреждения по реальной стоимости лечения различных заболеваний.

«Это тот минимум, на который мы вышли. Закон о программе медицинских гарантий предусматривает выделение на ее финансирование не менее 5% ВВП, и мы рассчитывали сумму, исходя из этого», - пояснил Степанов.

Средняя зарплата

Министр отметил, что, по расчетам Минздрава, средняя зарплата врача должна составлять 22-25 тыс. грн, медицинской сестры - 17-18 тыс. грн, младшего медицинского работника - 11 тыс. грн. Ее уровень, конечно, будет зависеть от опыта работы медика, объема работы и др.

Кроме этого, он сообщил, что сумма бюджетного запроса также предусматривает финансирование мероприятий по противодействию коронавирусной болезни, закупку соответствующих вакцин.

Министр подчеркнул, что без надлежащего финансирования медицины ее реформирование невозможно.

«Мы сделали реальные расчеты минимума, который необходим для существования медицины, чтобы мы осуществили реформу, чтобы мы, наконец, разорвали круг стыда, когда мы не финансируем собственное здоровье, свою жизнь», - подчеркнул он.

"Мы сделали реальные расчеты минимума, который необходим для существования медицины", - сказал Степанов

По его словам, реформирование медицины - это достаточно сложный процесс, который охватывает большое количество направлений, как то медицинское образование, регулирования фармацевтического рынка, обеспечения больниц медицинскими изделиями, оборудованием и пр.

Повышение

С 1 сентября предусмотрено увеличение заработной платы врачам на около 3500 гривень.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что нынешний уровень заработной платы медицинских работников в стране является недостаточным и должен составлять не менее 20-25 тысяч гривень.

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Автор: Екатерина Гирнык