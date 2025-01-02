Общий объем импорта из КНР в Украину оказался на 37,4% больше, чем в 2023 году.

В прошлом году импорт в Украину вырос на 8,6%, до 69 млрд долларов. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

"Причины становятся понятными, когда видишь 333% роста импорта электроэнергии ($669 млн), 103% роста по аккумуляторам ($950 млн) и 108% по трансформаторам ($596 млн)", - отметил чиновник.

Качка добавил, что рост импорта беспилотных летательных аппаратов составил 77%, достигнув 1,2 млрд долларов. Лидерами импорта выступают нефтепродукты - здесь показатели составили 6,8 млрд долларов.

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Другой крупной категорией стали товары, которые так или иначе связаны с войной и обороной (4,5 млрд долларов):

"Так что энергетические вызовы и оборона - основные драйверы импорта".

Качка уточнил, что в прошлом году сократилась торговля с Польшей - в 2024-м наша страна импортировала из нее на 6,8% меньше, чем в 2023 году.

Впрочем, даже несмотря на такое сокращение Польша и в дальнейшем выступала лидером по поставкам товаров из Евросоюза. Из 34,3 млрд долларов всего импорта из ЕС на нее пришлось 6,8 млрд долларов. Кроме того, сократилась торговля с Турцией - падение импорта составило 13,5%.

При этом существенно растет импорт из КНР - общий объем импорта составил 14,3 млрд долларов. Это на 37,4% больше, чем в 2023 году.

По словам Качки, торговля с КНР может претерпеть коренные изменения из-за возможных ограничений со стороны новой американской администрации. Это касается, в частности, тарифных ставок во Всемирной торговой организации.

Украинский экспорт - последние новости

Как сообщал УНИАН, в 2024-м украинский экспорт значительно увеличился. Так, по словам Тараса Качки, в прошлом году Украина экспортировала товаров на сумму 41,6 млрд долларов.

По сравнению с 2023 годом рост составил 15%. Среди основных категорий оказалась железная руда. Здесь показатели составили 33,6 млн т - это почти на 90% больше, чем в 2023 году.

Также Украина демонстрирует хорошие показатели в легкой промышленности. Например, экспорт костюмов, комплектов, пиджаков, брюк, комбинезонов для мужчин оказался на 646% больше, чем в 2023 году.

Ранее сообщалось, что таможня раскрыла главных торговых партнеров Украины. Так, больше всего из нашей страны экспортируют продовольственные товары, металлы и оборудование.

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