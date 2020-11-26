Данные переговоры были одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы Stand-by.

Министерство финансов успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Читайте такжеРада приняла бюджет-2021 в первом чтении

Отмечается, что это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы Stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ в Украину и получения очередного транша.

«Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей — рамки доходов, расходов и дефицита. Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году. В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ», — заявили в Минфине.

Госбюджет 2021 - что известно

14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП. Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 миллиарда гривень, а расходы - 1 триллион 350 миллиардов гривень. При этом дефицит бюджета предполагается на уровне 270 миллиардов гривень.

Проект госбюджета также предусматривает 104 миллиарда гривень на выплату пособий, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 миллиарда гривень.

Заместитель председателя фракции "Голос" Железняк сообщил, что к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2021 год депутаты подали свыше 2,4 тысячи поправок.

5 ноября 2020 года Верховная рада приняла в первом чтении проект бюджета на 2021 год.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН