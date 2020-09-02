Остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около $1,6 миллиарда.

Министерство финансов Украины 1 сентября погасило вторую серию еврооблигаций, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году со сроком погашения в 2020 году, на $1,69 млрд и выплатило $0,4 млрд процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020—2027 годах.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

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«До конца года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около $1,6 млрд», — сообщили в Минфине.

Хронология событий

30 июля 2020 года Украина провела расчеты по двенадцатилетним евробондам.

23 июля 2020 года правительство Украины объявило о намерении возобновить выпуск евробондов после вынужденной приостановки продажи ценных бумаг на 1,75 миллиардов долларов в начале июля.

В тот же день, 23 июля 2020 года, Украина разместила 12-летние еврооблигации с погашением в марте 2033 года на 2 млрд долл. под 7,25% годовых.

24 июля 2020 года стало известно о том, что Украина за счет нового выпуска евробондов на $2 млрд выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму $846,15 млн.

Выпуск ОВГЗ с погашением в 2020 году общей номинальной стоимостью $1,78 млрд был осуществлен в 2015−16 годах с процентной ставкой 7,75% в год.

В 2017 году в рамках первой в истории активной операции по управлению госдолгом Минфин выкупил $0,42 млрд еврооблигаций, однако в августе 2020 года доразместил их на $0,33 млрд для завершения расчетов по выкупу на открытом рынке ВВП-варрантов, напомнили в министерстве.

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Автор: УНИАН